Şili’de planlanan ikili zirveye engel

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Şili’de yapılması planlanan görüşmenin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

Şili’de 16-17 Kasım tarihlerinde yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi sırasında gerçekleşmesi beklenen Abe-Putin zirvesi, Putin’in "program" engeline takıldı. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şili’de yapılacak olan APEC Zirvesi’ne katılmama kararı aldığını söyledi. Kararın Putin’in yoğun programı nedeniyle alındığı belirtilirken, Şili’de ulaşım ücretleri gerekçe gösterilerek başlatılan protestolarla ilgisinin olmadığı kaydedildi.

Rusya’da görüşmüşlerdi

Eylül ayında Rusya’nın Vladivostok kentinde bir araya gelen Abe-Putin ikilisi, bölgesel konuları görüşmek üzere APEC Zirvesi sırasında bir araya gelme konusunda mutabık kalmıştı.

Öte yandan, Şili Devlet Başkanı Sebastian Piñera, protestolar nedeniyle ülkede 16-17 Kasım tarihinde yapılması planlanan APEC Zirvesi ile 2-13 Aralık 2019’da yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na (COP25) ev sahipliği yapmaktan çekildiklerini açıklamıştı.

