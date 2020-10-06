Şili’de polis çocuğu köprüden itti, gösteriler yeniden başladı

Şili’de 16 yaşındaki bir protestocunun polis tarafından köprüden itilmesiyle yeniden başlayan protestolar dördüncü gününe girdi.

Polis şiddetini protesto etmek için sokağa inen göstericiler polisle çatışıyor. Son protestolarda polisi tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Başkent Santiago’da bulunan Baquedano Meydanında yüzlerce Şilili, polis şiddetini protesto etmek için bir kez daha toplandı. Protestocuları dağıtmak için polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Yeni gösteri dalgası bir polis memurunun son şiddeti üzerine başladı. 2 Ekim’de Santiago’da yapılan bir gösteri sırasında, polis memuru 16 yaşındaki genci köprüden itti. Mapocho Nehri kıyısındaki köprüden düşen çocuk ağır şekilde yaralandı. Ancak hayati tehlikeyi atlatmayı başardı. Çocuğu iten polis memuru, soruşturma sürerken önlem olarak gözaltına alındı. Protestocular, kendisinin ve üst düzey polis memurlarının halka yönelik eylemlerinden dolayı yargılanmasını talep ederek protestolara başladı.

BM’den, Şili’ye uyarı yapıldı

Birlemiş Milletler (BM) Şili’yi ve yetkililerini geçtiğimiz hafta bir gösteri sırasında bir polis memuru tarafından köprüden itilen 16 yaşındaki çocukla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmaya çağırdı. Resmi açıklamada, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Güney Amerika Ofisi, 2 Ekim’de Santiago’daki Po Nono köprüsünde meydana gelen ve bir gencin ciddi şekilde yaralanmasına neden olan olayların kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep ediyor" denildi.