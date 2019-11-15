Şili'de polis müdahalesi nedeniyle çok sayıda kişi görme yetisini kaybetti

Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü, ülkede göstericilerin yol açtığı şiddeti kınarken, buna polisin havalı tabancayla karşılık vermesinin haklı gösterilemeyeceği açıklamasını yaptı.

Meza, vakaların yüzde 80'ine havalı tabanca mermisinin veya kauçuk merminin yol açtığını vurgulayarak "Gerçek bir sağlık kriziyle karşı karşıyayız. Hastalarımızın çoğu gözlerinden vurulmuş kişilerden oluşuyor." diye konuştu.

Şili Tıp Fakültesi'nden doktor Patricio Meza, polisin 90 derecelik açıyla doğrudan göstericilerin yüzlerini hedef aldığını belirterek "Hastalar sadece görme yetilerini kaybetmediler, gözlerini de kaybettiler." ifadelerini kullandı.

Şilili sağlık yetkilileri, geçen ay polisin kullandığı havalı tabanca mermilerinin göstericilerin gözlerine isabet etmesi sonucu en az 230 kişinin görme yetisini kaybettiği, bunlardan 50'sinin protez göz kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

SANTIAGO (AA) - Şili'de polisin göstericilere havalı tabancayla müdahale etmesi sonucu birçok kişinin görme yetisini kaybettiği bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü, Şili Tıp Fakültesi, Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü, 29 üniversitesinin rektörleri de gösterilerin başlangıcından bu yana polisin havalı tabanca kullanımının yasaklanmasıyla ilgili çağrıda bulunuyor. Şili'deki iki temyiz mahkemesi bu hafta protestoculara karşı ölümcül silahların ve mermilerin kullanılmasını yasaklayan kararlar aldı.

Şili emniyetinden Mario Rozas, polisin hareketlerini takip edebilmek amacıyla kasklarına kamera takılacağını, havalı tabancaya polis ve halk için "gerçek tehlike" durumlarında kullanılmak üzere kısıtlama getirileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Jaime Manalich de gösterilerde yaralanan kişiler için psikolojik desteği de içeren "göz tedavisi" programının devreye sokulacağını açıkladı.

Şili makamları, gösterilerin ilk iki haftasında şiddet kullanımı iddialarıyla ilgili bin 89 soruşturma açmıştı.

- Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde üç milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 18 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.