Şili'de protestolarda görme yetisini kaybedenlere destek gösterisi

SANTIAGO (AA) - Şili'de bir ayı aşkın süredir Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya karşı devam eden gösterilerde, polisi müdahalesi sonucu gözünü kaybedenler için başkent Santiago'daki devlet başkanlığı sarayı önünde gösteri düzenlendi.

Protestocular, ülkede 18 Ekim'de başkent Santiago'daki metro ücretine yapılan zamla başlayan, yağma ve kundaklama olaylarının da yaşandığı hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu görme yetisini geçici olarak ya da tamamen kaybeden en az 232 kişiye destek için devlet başkanlığı sarayı önünde toplandı.

Gösteriye gözlerindeki bandajla katılan onlarca mağdurdan bazıları, yüz seviyesinde açılan ateşin kasıtlı olduğunu düşündüklerini söyledi ve polisin, göstericilere yönelik orantısız güç kullanmasına tepki gösterdi. Eylemde, "Şili'de itibarını istemek gözüne mal olabilir" yazılı bir pankart dikkati çekti.

Eylemde Fabiola Campillai'nin, işe gitmek için otobüs durağında beklediği esnada yüzüne isabet eden göz yaşartıcı gaz kapsülü nedeniyle iki gözünde görme yetisini kaybettiği aktarıldı.