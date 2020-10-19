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Şili’de protestoların yıl dönümünde sokaklar karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 11:37 | Son Güncelleme

Şili’de geçtiğimiz yıl başlayarak aylarca süren hükümet karşıtı protestoların yıl dönümünde göstericiler yeniden sokağa çıktı.

Şili’de geçtiğimiz yıl başlayarak aylarca süren hükümet karşıtı protestoların yıl dönümünde göstericiler yeniden sokağa çıktı. Barışçıl şekilde başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüşürken bazı dükkanlar yağmalandı, bir kilise ateşe de verildi.
Şili’de hükümet karşıtı protestocular, geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan ve 5 ay süren gösterilerin yıl dönümü nedeniyle yeniden sokaklara döküldü. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesine rağmen binlerce kişi protestoların merkezi haline gelen başkent Santiago’daki İtalya Meydanı’nda toplandı. Hükümet karşıtı slogan atan protestocular, diktatör Augusto Pinochet döneminden kalan anayasanın değişmesi için önümüzdeki hafta sonu yapılacak referandumda oy vermeye çağırdı. Barışçıl şekilde başlayan protestolar ilerleyen saatlerde şiddet olaylarına dönüştü.
Kilise ateşe verildi
Bir grup civardaki polis karakoluna saldırı gerçekleştirirken bazı dükkanlar yağmalandı, bir kilise ise ateşe verildi. Polis protestoculara biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Şili polisi çıkan olaylarda 18 memurun yaralandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Victor Perez ise yaptığı açıklamada, halkı seslerini referandumda duyurmaya çağırdı. Bakan Perez, "Bu şiddet eylemlerini gerçekleştirenler Şilililerin sorunlarımızı demokratik yollarla çözmelerini istemiyorlar" diyerek suç işleyenlerin cezalandırılacağını belirtti.
Ne olmuştu?
Şili’de geçtiğimiz yıl 13 Ekim’de hükümet metroya 30 peso’luk (yaklaşık 24 kuruş) bir zam yapmış, o günden itibaren başta öğrenciler olmak üzere binlerce kişi güvenlik görevlilerinin otoritesini sarsarak metrolara toplu kaçak girişler yapmaya başlamıştı. 18 Ekim Cuma günü polisin metroya kaçak olarak girdiği için bir genci gözaltına almak isterken şiddete başvurması olayların fitilini ateşlemişti. Sosyal medya üzerinden yapılan toplu hareket çağrısının ardından okul ve iş çıkışları sonrasında bir araya gelen protestocular sokaklarda bir araya gelerek hükümet karşıtı gösteriler gerçekleştirmişti. Çıkan olaylarda en az 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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