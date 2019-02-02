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Şili'de sel can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

Başkent Santiago'daki şiddetli yağışın neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyindeki şiddetli yağışların neden olduğu selde 1 kişi yaşamını yitirirken, kayıp iki kişinin de kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Santiago'ya bin 560 kilometre uzaklıktaki Calama bölgesinde yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağış nedeniyle taşan Loa Nehri'nin sularına kapılan kız çocuğunu kurtarmaya çalışan 1 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık bin 200 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ulusal Acil Durum Kurumu yetkilileri, nehir sularına kapılan iki kişinin kurtarıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Rodrigo Ubilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, nehirlerdeki su seviyesinin artması nedeniyle durumun endişe verici olduğunu belirterek, geçmiş yıllarda yaşananlardan dersler çıkararak hızlı şekilde davranılması gerektiğini bildirdi.

Ubilla, kırmızı alarm seviyesine geçildiğini söyleyerek, çeşitli bölgelerden tahliye edilen bin 200 kişinin de okullara yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sel ve toprak kaymaları Şili

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