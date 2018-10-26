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Şili'de taciz mağdurlarından eski başpiskoposa örtbas suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:22 | Son Güncelleme

Cinsel taciz mağdurları, eski Şili Başpiskoposu Kardinal Javier Errazuriz'i, Rahip Fernando Karadima hakkındaki iddiaların üzerini örtmekle suçluyor

SANTİAGO (AA) - Güney Amerika ülkesi Şili'de, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel tacizin mağdurları, eski Başpiskopos Kardinal Javier Errazuriz'e, suçlamaların üzerini örttüğü gerekçesiyle dava açtı.

Rahip Fernando Karadima'ya cinsel taciz suçlamasında bulunan mağdurlar, dava dilekçesinde, yetkili konumdayken cinsel taciz iddialarının soruşturulmasını geciktiren Kardinal Errazuriz'i görevi suistimal ve yalancı şahitlikle suçladı.

Mağdurlar, Kardinal Erraruiz'in, Karadima'yı korumak amacıyla suçlamaları örtbas etmeye çalıştığını iddia etti.

İddiaları reddeden Kardinal Erraruiz ise Karadima hakkında soruşturma konusunda kilise yasalarını harfiyen uyguladığını savundu.

O dönem başpiskopos olan Katolik Kilisesi'nin Şili'deki en yetkili ismi olan Erraruiz, ilk şikayetlerin ortaya çıkmasından 5 yıl sonra soruşturma sürecini başlatmıştı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus da, bu yılın başında ülkeye yaptığı ziyarette, mağdurların şikayetlerini dinlemiş, ancak onların savlarına karşı Kardinal Erraruiz'i savunmuştu.

Papa, ilerleyen aylarda tepkiler üzerine mağdurlardan özür dilemişti.

Skandal nedeniyle ülkedeki 31 piskopos Papa Franciscus'a istifalarını sunmuştu. Papa Franciscus, istifalardan 8'ini kabul ederken, Karadima'yı da papazlıktan azletmişti.

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansımıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz Katolik Kilisesi Şili

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