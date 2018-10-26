Şili'de taciz mağdurlarından eski başpiskoposa örtbas suçlaması

SANTİAGO (AA) - Güney Amerika ülkesi Şili'de, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel tacizin mağdurları, eski Başpiskopos Kardinal Javier Errazuriz'e, suçlamaların üzerini örttüğü gerekçesiyle dava açtı.

Rahip Fernando Karadima'ya cinsel taciz suçlamasında bulunan mağdurlar, dava dilekçesinde, yetkili konumdayken cinsel taciz iddialarının soruşturulmasını geciktiren Kardinal Errazuriz'i görevi suistimal ve yalancı şahitlikle suçladı.

Mağdurlar, Kardinal Erraruiz'in, Karadima'yı korumak amacıyla suçlamaları örtbas etmeye çalıştığını iddia etti.

İddiaları reddeden Kardinal Erraruiz ise Karadima hakkında soruşturma konusunda kilise yasalarını harfiyen uyguladığını savundu.

O dönem başpiskopos olan Katolik Kilisesi'nin Şili'deki en yetkili ismi olan Erraruiz, ilk şikayetlerin ortaya çıkmasından 5 yıl sonra soruşturma sürecini başlatmıştı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus da, bu yılın başında ülkeye yaptığı ziyarette, mağdurların şikayetlerini dinlemiş, ancak onların savlarına karşı Kardinal Erraruiz'i savunmuştu.