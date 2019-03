Şili’de tacizci Piskopos para cezasına mahkum oldu

Şili’nin Başkenti Santiago’da bir mahkeme 3 çocuğa senelerce cinsel tacizde bulunan Piskopos Fernando Karadima için Santiago Başpiskoposluğunun her bir çocuğa 100 milyon dolar ödemesine karar verdi.

Şili’de bir mahkeme, Katolik Kilisesinde uzun yıllar on sekiz yaş altı çocuklara cinsel tacizde bulunan Şili’li 89 yaşındaki Piskopos Fernando Karadima’yı tacizde bulunduğu 3 kişinin her biri için 100’er milyon pezo (146 bin dolar) tazminat ödeyeme mahkum etti. Kilise, mahkemenin kararını bir üst mahkemeye götürmeme kararı aldı.

Mahkeme, tacize uğrayan Juan Carlos Cruz, James Hamilton ve José Andrés Murillo’nın "ahlaki zararlar" yüzünden tazminat almalarına karar verdi. Temyiz Mahkemesi’nin aldığı karara göre Santiago Başpiskoposluğu, eski rahip Fernando Karadima’nın cinsel tacizine uğrayan üç kişiye 100’er milyon pezo çocuğuna tazminat ödeyecek.

Vatikan, Fernando Karadima’ya atfedilen suçlar için 2011 yılında inceleme başlatmış ve suçlu bulmuştu. O zamanki Papa Benedict, Karadinam’yı pişmanlık içinde dua ederek yaşamasını emretmiş ancak rahiplikten çıkarmamıştı. Papa Francis, geçen sene eylül ayında cinsel tacize uğrayanları dinledikten sonra Karadima’nın rahiplikten çıkarılmasına karar vermişti. Fernando şimdi Şili’nin başkenti Santiago’da bir yaşlılar evinde kalıyor.

Karadima’nın çocuk tacizini görüşmek üzere Papa geçen eylül ayında Vatikan’a çağırdı Şili’li 34 piskopos papaya istifalarını sundu. Papa Francis piskoposlardan 7’sinin istifasını kabul etmişti.