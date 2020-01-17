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  4. Şili’de uçak kazası: en az 2 ölü

Şili’de uçak kazası: en az 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Şili’nin başkenti Santiago’nun kuzeyinde yer alan La Victoria Havaalanı’na inmeye çalışan küçük uçak yere çakıldı.

Şili’nin başkenti Santiago’nun kuzeyinde yer alan La Victoria Havaalanı’na inmeye çalışan küçük uçak yere çakıldı. En az 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Şili’nin başkenti Santiago’nun kuzey bölgesindeki La Victoria Havaalanı’nda bir uçak kazası yaşandı. Havaalanı’na iniş yapmaya çalışan uçak yere çakılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Colina Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "San Francisco yoluna küçük bir uçak düştüğü kaydedildi, Chacabuco sektöründe yaşanan kazada en az 2 kişinin ölümünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Uçağın havaalanına düşmesinin ardından çıkan yangını döndürmek için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, Şili Hava Kuvvetleri personelinin de operasyona katıldığı açıklandı.
Kazanın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ölenlerin kimliği gizliliğini koruyor.

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