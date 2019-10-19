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Şili'de ulaşım zammı protestoları şiddet eylemlerine dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 04:20 | Son Güncelleme

Şili'de ulaşım zammı protestoları şiddet eylemlerine dönüştü

Şili'nin başkenti Santiago'da ulaşım zammına karşı düzenlenen protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

Şili basınında çıkan habere göre, ulaşıma yapılan yaklaşık yüzde 4'lük zamma karşı hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylarda 1 kişi yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin araçlara zarar verdiği, bir otobüsü yaktığı ve bir eczaneyi yağmaladığı görülüyor.

Bu arada, gösteriler sırasında şehre verilen zararın 500 bin dolardan fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 5 milyonu aşan Santiago'da gösteriler yüzünden ulaşım durma noktasına geldi. Şehrin en önemli ulaşım aracı metronun hizmet verememesi nedeniyle ulaşımda büyük aksaklık yaşanıyor.

Metro seferlerinin hafta sonunda yapılmayacağı açıklanırken, ulaşımı rahatlatmak için 300 ek otobüs seferi düzenlenecek.

- Hükümet geri adım atmıyor

Şili Ulaştırma Bakanı Gloria Hutt, ulaşıma yapılan zammın geri alınmayacağını bildirdi.

Ülkenin İçişleri Bakanı Andres Chadwick de bazı bakanlar eşliğinde Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüşmesinin ardından toplu ulaşımın işleyişine engel olanlara karşı Devlet Güvenlik Kanunu'nun işleme konulduğunu açıkladı.

Şili'de toplumsal olayları bastırmak amacıyla 1958'de çıkarılan "Devlet Güvenlik Kanunu" çerçevesinde ceza alanların hukuki işlemleri hızlandırılıyor ve kanun kapsamında suça karışanlara normalden fazla ceza verilebiliyor.

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