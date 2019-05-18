Şili’de yolcu treni bir anda yanmaya başladı

Şili’nin başkenti Santiago’dan hareket eden bir tren, seyir halindeyken aniden alev aldı. O anlar ise amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Şili’nin başkenti Santiago’dan, güneydeki Chillan şehrine giden yolcu treni, Maule eyaletine bağlı San Javier istasyonu yakınlarında bir anda yanmaya başladı. Linares şehri dahil yakın şehirlerdeki tüm itfaiye ekipleri trende başlayan yangını kontrol altına almak için harekete geçti. Tren içinde çok fazla yolcu olmadığı, can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Öte yandan, trendeki bir yolcunun ilk vagonun tavanında elektrik kontağından başladığı tahmin edilen yangını saniye saniye görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

