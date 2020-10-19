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Şili'deki gösterilerde iki kilise kundaklandı, çatışmalarda en az 18 polis yaralandı

19.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Şili'de askeri diktatörlük döneminde hazırlanan Anayasa'nın protesto edildiği gösterilerde bazı dükkanlar kundaklandı ve yağmalandı. Polis ise göstericilere karşı gaz bombası ve tazyikli su kullandı.

Şili'deki gösterilerde iki kilise kundaklandı, çatışmalarda en az 18 polis yaralandı

Şili'de askeri diktatörlük döneminde hazırlanan Anayasa'**nın, eşitsizliklerin artmasının ve kamu hizmetlerinin kalitesinin azalmasının protesto edildiği gösterilerde bazı dükkanlar kundaklandı ve yağmalandı. Polis ise göstericilere karşı gaz bombası ve tazyikli su kullandı.**

Yetkililer başkent Santiago'da iki kilisenin kundaklandığını ve bir karakola saldırıldığını, kiliselerden birinin kullanılamaz hale geldiğini, çatışmalarda en az 18 polisin yaralandığını açıkladı.

Geçen yıl ülkeyi iki ay boyunca sarsan kitlesel gösterilerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteri barışçı bir şekilde başladı.

Şili'de 1973 yılında darbeyle yönetimi ele geçiren ve onlarca yıl iktidarda kalan General Augusto Pinochet döneminde yapılan Anayasa'nın değişmesini isteyen göstericiler, halka gelecek hafta sonu yapılacak referandumda yeni bir anayasaya "Evet" deme çağrısı yaptılar.

İçişleri Bakanı Victor Perez halka kendilerini referandumda oy kullanarak ifade etmeleri çağrısı yaparak "Şiddet eylemlerini girişenler Şilililerin sorunlarını demokratik yollardan çözmesini istemeyenlerdir" dedi ve olaylara karışanların cezalandırılacağını söyledi.

Polis göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullandı

Santiago'daki olaylar

Başkent Santiago'da bir grup protestocu, kiliselere saldırdı ve birini tamamen ateşe verdi.

Bir polis karakoluna da molotof kokteyli atıldı.

Polis ise göstericilere karşı gaz bombası ve basınçlı su kullandı.

Şili'de geçen yılın Ekim ayında başlayan kitlesel gösteriler, büyük kalabalıkların aylarca hemen her gün sokaklara dökülmesiyle devam etmiş fakat bu yılın başlarında koronavirüs salgınının yaygınlaşmasının da etkisiyle yavaş yavaş sönümlenmişti.

Gösteriler önce Santiago'da metro biletlerine yapılan zamla patlak vermiş fakat kısa süre içinde Şili'deki ekonomik eşitsizliğe, sağlık hizmetlerinin pahalı ve eğitime ayrılan fonların yetersiz olmasına tepkilerle büyümüştü.

Göstericiler diktatörlük döneminden kalma Anayasa'nın değişmesini istiyor

Polis şiddeti

Gösterilerde polisin aşırı şiddet kullanması, yüzlerce protestocunun plastik mermilerle kör olması Şilililerin öfkesini daha da büyütmüştü.

Geçen yıl kitlesel gösterilerin en çok kitleselleştiği Ekim ayında, Şili, ülkede yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı ve Asya Pasifik Ekonomik Forumu zirvelerinin ev sahipliğinden çekilmek zorunda kalmıştı.

Geçen yılki gösteriler sırasında 30'u aşkın kişi yaşamını kaybetmiş ve binlerce kişi de yaralanmıştı.

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