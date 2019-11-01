Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Şili’de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 19 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Öte yandan, katılım düşük olmasına rağmen ülkenin çeşitli yerlerinde hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Açıklamada, ölenlerin 16'sının yağma ve kundaklama olaylarında, 5'inin güvenlik güçleriyle çatışma nedeniyle ve 2'sinin de gözaltına alındıktan sonra karakolda öldüğü belirtildi. Ayrıca, yanarak ölenlerden 1 kişinin kimliğinin belirlenemediği ancak çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şili Savcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, ülkede 19-26 Ekim tarihlerinde ilan edilen acil durum süresince gösterilerde 23 kişinin öldüğünü ve soruşturmaların devam ettiğini duyurdu.

Şili'de iki haftadır süren hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişini hayatını kaybederken, bin 218 kişi yaralanmış ve 9 bin 203 kişi gözaltına alınmıştı.

Yağmalama ve kundaklama olaylarının yaşandığı protestolar nedeniyle, ülkede 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dilemiş, ekonomik yardım paketi hayata geçirmiş ve kabinesinden 8 bakanı değiştirmiş, ancak gösteriler durulmamıştı.

Santiago'da göstericilerin başlıca toplanma alanı olan İtalya Meydanı'nda 25 Ekim'de düzenlenen gösteriye yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi katılmıştı.

Şili'de günlerdir devam eden ve hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle, diktatör Augusto Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

