Şili'deki hükümet karşıtı protestolar

Şili'de 23 kişinin ölümüne ve bin 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan hükümet karşıtı gösteriler 18. gündür devam ediyor.

Başkent Santiago'da binlerce kişi, çeşitli sendika ve STK'lerin çağrısıyla "Süper Pazartesi" isimli protesto gösterisi düzenliyor.

Öğle saatlerinde Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'nın yakınında toplanmaya başlayan göstericiler, gün içinde protestocuların başlıca toplanma yeri olan İtalya Meydanı'nı doldurdu.

Şili basınındaki haberlere göre, göstericilerle güvenlik güçleri arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor. Polis, kendisine sert cisimler atan göstericilere su ve biber gazıyla müdahale ediyor.

Öte yandan iki kadın polisin, üzerlerine atılan molotofkokteyli nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi,

Bu arada, gösteriler Santiago'nun dışında ülkenin Concepcion ve Valparaiso gibi şehirlerinde de devam ediyor.

- Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 18 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.