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Şili’deki protestolar 3’üncü gününde

09.02.2021 23:37 | Son Güncelleme:
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Şili’de bir sokak sanatçısının polis tarafından vurularak öldürülmesiyle başlayan protestolar 3’üncü gününde devam ediyor.Güney Amerika ülkesi Şili’nin Panguipulli kentinde 6 Şubat’ta toplumsal olaylara müdahale eden "Carabineros" adlı güvenlik gücüne bağlı polisin trafik ışıklarında gösteri yapan ve kimlik göstermeyi reddeden sokak sanatçısı Francisco Andrés Martnez Romero’yu vurarak öldürmesi sonrası başlayan protestolar 3’üncü gününde devam ediyor.Protestoların şiddeti dün de başka bir gencin Santiago’da bir polis karakolunda şüpheli intiharı üzerine zirveye çıktı.

Şili’de bir sokak sanatçısının polis tarafından vurularak öldürülmesiyle başlayan protestolar 3’üncü gününde devam ediyor.
Güney Amerika ülkesi Şili’nin Panguipulli kentinde 6 Şubat’ta toplumsal olaylara müdahale eden "Carabineros" adlı güvenlik gücüne bağlı polisin trafik ışıklarında gösteri yapan ve kimlik göstermeyi reddeden sokak sanatçısı Francisco Andrés Martnez Romero’yu vurarak öldürmesi sonrası başlayan protestolar 3’üncü gününde devam ediyor.
Protestoların şiddeti dün de başka bir gencin Santiago’da bir polis karakolunda şüpheli intiharı üzerine zirveye çıktı. Polisin açıklamasına göre sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar sabahı 27 yaşındaki Camilo Miyaki, eşiyle maskesiz dolaştığı için tutuklandı. Daha sonra Santiago’daki Pedro Aguirre Cerd’da bir karakolda intihar etti.
Miyaki’nin polis nezaretinden ölümünün ardından 2019’un Ekim ayından beri gergin olan Şili’deki olaylar bir kez daha şiddetlendi. Hafta sonu başlayan protestolar ülkenin tüm şehirlerine yayıldı. Mağdurlar için adalet talep eden on binlerce protestocu şehir merkezlerinde toplandı. Polisle çatışan göstericilere, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale edildi. Protestolarda çok sayıda gösterici yaralanırken, hükümet yaralılar hakkında net sayı vermeyi reddediyor.
Şili Devlet Başkanı Sebastin Pinera Martinez’in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, “Carabineros (militarize polis) temel bir kurum. Kamu düzeni, vatandaşların güvenliği ve hukukun üstünlüğü ile demokrasinin savunulmasında ilk sırada yer alıyor" dedi.

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