HABER

Şili'deki protestolarda kan döküldü

20.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

Şili'nin başkenti Santiago'da metro bilet fiyatlarına getirilen zammın ardından başlayan protestolarda en az üç kişi yaşamını yitirdi.

Şili makamlarından yapılan açıklamaya göre Cumartesi gecesi başkent Santiago'da yağmalanan bir süpermarketteki yangında en az üç kişi yaşamını yitirdi. Santiago Belediye Başkanı Karla Rubilar iki kişinin olay yerinde, ağır yaralı üçüncü şahsın ise hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Protestolar bir hafta kadar önce metro bileti fiyatının 800'den 830 Şili Pesosu'na yükseltilmesi nedeniyle başlamıştı. Protesto gösterileri barışçıl bir havada binlerce kişinin katılımıyla başlamış, ancak daha sonra Santiago'daki devlet başkanlığı sarayı dahil birçok farklı noktada şiddet olayları yaşanmıştı.

Birçok metro istasyonunun ateşe verilmesinin ardından başkentte olağanüstü hal ilan edildi. Cumartesi günü otobüslerin ateşe verilmesinin ardından otobüs işletmeleri de seferleri durdurma kararı aldı. Valparaiso kentinde ise göstericiler El Mercurio gazetesinin binasını ateşe verdi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera Cumartesi günü metro bileti zammından vazgeçildiğini duyurdu.

Şili Güney Amerika'nın kişi başına düşen en yüksek milli gelire sahip ülkesi. Ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,5 oranında olacağı tahmin ediliyor. Ancak sağlık ve geçim masraflarının giderek artması, emekli maaşlarının düşüklüğü ve sosyal eşitsizlik; ülkede huzursuzluğa neden oluyor.

AFP, BW/EC

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERMüslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı!Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı!
ABD, Afganistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadıABD, Afganistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı
48 Saati Geride Bırakan Suriye Ateşkesinde Son Durum48 Saati Geride Bırakan Suriye Ateşkesinde Son Durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Van'da deprem

Van'da deprem

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD, Afganistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

ABD, Afganistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

Son dakika: Brexit hakkında çok önemli gelişme

Flaş gelişme: Anlaşma oylaması ertelendi!

Son dakika! Reuters duyurdu: Rus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştü

Rus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştü

Brexit: İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı, gündeminde AB'yle varılan anlaşma var

İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Şili'de ulaşım zammı protestoları! Sokaklar savaş alanına döndü

Şili'de sokaklar savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.