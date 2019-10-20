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Şili’deki protestolarda süper market yakıldı: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

Şili’nin başkenti Santiago’da metroya yaklaşık yüzde 4 zam yapılmasına karşı düzenlenen gösterilerde bir süpermarkette çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Şili’nin başkenti Santiago’da metroya yapılan 30 peso (24 kuruş) zammın ardından patlak veren protestoların ikinci gecesinde gösteriler şiddetli geçti.

Şili’nin başkenti Santiago’da metroya yaklaşık yüzde 4 zam yapılmasına karşı düzenlenen gösterilerde bir süpermarkette çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Şili’nin başkenti Santiago’da metroya yapılan 30 peso (24 kuruş) zammın ardından patlak veren protestoların ikinci gecesinde gösteriler şiddetli geçti. Gösterilerde bir süpermarkette yangın çıktı. Yangındaki marketteki 2 kişinin olay yerinde 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Gösterilerin ikinci gününde polis, barikat kurup, otobüsleri ateşe veren protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Olaylar nedeniyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis, gösterilerde 300’den fazla kişinin gözaltına alındığını, 11 sivil ile 156 polisin yaralandığını açıkladı. Ayrıca 136 metro istasyonundan 41’inin protestocular tarafından tahrip edildiği belirtildi.
Hükümetin dün başlayan protestolar nedeniyle başkent Santiago’da 15 günlük olağanüstü hal ilan etmesinin ardından, sokaklarda askerler ve tanklar konuşlandırıldı. Gösteriler nedeniyle, kültürel etkinlik ve spor faaliyetleri iptal edilirken, dükkanlar da kepenk indirdi. Metro seferleri Pazartesi gününe kadar iptal edildi.
Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada, Concepcion, Rancagua, Punta Arenas, Valparaso, Iquique, Antofagasta, Quillota ve Talca kentlerinde de gösteri düzenlendiği ifade edildi.

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