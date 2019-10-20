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Şili'deki zam karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

Protestolar sırasında yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangında 3 kişi öldü

Şili'de şiddet olaylarına dönüşen ve önceki gün "acil durum" ilan edilmesine neden olan zam karşıtı protestolar sırasında yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkedeki ulaşım zammına karşı başlayan gösterilerin şiddetlendiği başkent Santiago'nun San Bernardo bölgesinde yağmalanan bir süpermarkette yangın çıktı.

Santiago Belediye Başkanı Karla Rubilar, basına yaptığı açıklamada, yangında marketteki iki kişinin olay yerinde, bir kişinin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Rubilar, olayın ayrıntısına ve ölenlerin kimliğine ilişkin henüz net bilgi olmadığını söyledi.

Sokağa çıkma yasağı ve acil durum ilanlarına rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde yağmalama ve kundaklama gibi şiddet olaylarının devam ettiği kaydediliyor.

Wallmart süpermarket zinciri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 60 şubesinin yağmalandığını duyurmuştu.

- Gösterilerde 300'den fazla kişi gözaltına alındı

Santiago'da halk, tencere ve çeşitli sert cisimlerle gürültü çıkararak "Cacerolazo" adı verilen gösteri düzenliyor.

Şehrin bazı meydanlarında da göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Şehrin belirli bölgelerinde pasif devam eden protestoların, bazı bölgelerinde şiddet olaylarına dönüştüğü ve beş otobüsün yandığı bildirilmişti.

Göstericiler, 41 metro istasyonunu tahrip etmiş, olaylarda 49 polis aracı zarar görmüştü.

Yetkililer, 308 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 5'i ağır 167 kişinin yaralandığını belirtmişti.

- Şili'de zam karşıtı protestolar

Başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı (metro ücretinin 1,2 dolara çıkarılması) hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, önceki gün güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü. Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, başkent Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, başkent Santiago'nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde "acil durum" ilan edildiğini açıklamıştı.

Pinera'nın, metro ücretine yapılan zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine "acil durum" ilan edilen bölgeleri sorumluluğuna verdiği General Javier Iturriaga, Santiago ile Chacabuco eyaletleri ve San Bernardo ile Puente Alto bölgeleri için yerel saat ile 22.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Sokağa çıkma yasağı kararının, artan şiddet ve yağma olayları nedeniyle alındığını belirten Iturriaga, yasağın kaç gün süreceğine dair bilgi paylaşmamıştı.

Pinera, daha sonra, metro ücretine yapılan zammın askıya alındığını duyursa da ülkedeki şiddet olayları durmadı.

Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek güvenliğin orduya teslim edildiği belirtiliyor.

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