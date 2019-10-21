HABER

Şili'deki zam karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 03:09 | Son Güncelleme

Ülkede ulaşıma yapılan zamma karşı başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler nedeniyle 8 kişi öldü

Şili'de şiddet olaylarına dönüşen ve önceki gün "acil durum" ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine neden olan zam karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Şili basınında yer alan habere göre, ülkenin başkenti Santiago yakınlarında bulunan Renca bölgesinde yağmalanan bir giyim fabrikasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde de başkent Santiago'nun San Bernardo bölgesinde yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangın sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

- "Acil durum" ilan edilen bölgeler artıyor

Metro ücretine yapılan zamma karşı başlayan ancak hükümetin geri adım atmasına rağmen durulmayan gösteriler nedeniyle ülkede "acil durum" ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerin sayısı artıyor.

Başkenti de içine alan 7 milyondan fazla kişinin yaşadığı Metropolitan Bölgesi, Valparaiso Bölgesi, Concepcion Eyaleti, Rencagua, Coquimbo ve La Serena şehirlerinin ardından Antofagasta'da da "acil durum" ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gösteriler nedeniyle bazı bölgelerde pazartesi için okulların tatil edildiği, Santiago Havalimanı'nda gün içinde yüze yakın uçuşun iptal edildiği ve binlerce kişinin havalimanında kaldığı bildirildi.

- Şili'de zam karşıtı protestolar

Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı; hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, gösterilerin şiddetlenerek devam etmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde "acil durum" ilan etmiş ve bu bölgelerin güvenliğini orduya teslim etmişti.

Hükümetin metro ücretine yapılan zammın geri alınmayacağına dair ilk açıklamasının ardından yağmalama ve yangın çıkarma olaylarına dönüşen şiddetli protestoların önü alınamamıştı. Devlet Başkanı Pinera'nın, geri adım atarak zammın askıya alınması için gerekli yasa tasarısının Kongre'ye gönderildiğini açıklamasına rağmen gösteriler durulmamıştı.

Wallmart süpermarket zincirince, sosyal medyadan yapılan açıklamada, 60'dan fazla şubesinin yağmalamaya maruz kaldığı duyurulmuş ve sosyal medyadaki görüntülerde, birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülmüştü.

Ülkenin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırıldığı ve yangın çıktığı bildirilmişti.

Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'yi savaş alanına çeviren ve bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getiren gösterilerde ülke çapında yaklaşık 1000 kişi gözaltına alınmış, 78 metro istasyonuna yönelik saldırılar düzenlenmiş ve 3 vagonla 6 otobüs ateşe verilmişti.

Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek, güvenliğin orduya teslim edildiği belirtiliyor.

PARTNERÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanedeÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanede
Ölümün böylesi! Kendi ticari taksisinin altında can verdi!Ölümün böylesi! Kendi ticari taksisinin altında can verdi!
Biri 15 diğeri 51 yaşında! Sokağı kan gölüne çevirdiler!Biri 15 diğeri 51 yaşında! Sokağı kan gölüne çevirdiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şili'de yağma Şili'de zam karşıtı gösteriler

En Çok Okunan Haberler

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Beşiktaş'ın 34. başkanı belli oldu

Beşiktaş'ın 34. başkanı belli oldu

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Terör örgütünde büyük çöküş: İşkence ve infazlar başladı

Terör örgütünde büyük çöküş: İşkence ve infazlar başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümün böylesi! El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi

Ölümün böylesi! Kendi ticari taksisinin altında can verdi!

Aydın'da bıçaklı kavga! Biri 15 diğeri 51 yaşındaki iki kişi sokağı kan gölüne çevirdi!

Biri 15 diğeri 51 yaşında! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

Otomobil içerisinde sıkışan eşinin elini bir saniye olsun bırakmadı!

Elini bir saniye olsun bırakmadı!

Yer: Gaziantep! Şehir 15 dakikada bu hale geldi!

Yer: Gaziantep! Şehir 15 dakikada bu hale geldi!

Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.