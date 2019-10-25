Şili'deki zam protestoları nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a çıktı

SANTIAGO (AA) - Şili'de geçen hafta şiddetlenerek ülke çapına yayılan ve yağma olaylarına neden olan protestolar nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Güney Metropolitan Bölgesi Savcılığının yaptığı açıklamaya göre, salı günü yağmalanan işletmesini korumak için ateş açan işletme sahibi tarafından yaralanan kişi öldü.

Savcılığın yaptığı açıklamada, "Salı günü Puente Alto'da yağmalanan işletmesinde meşru müdafaa hakkını kullanan işletme sahibinin kayıtlı silahıyla açtığı ateş sonucu yaralanan Peru vatandaşı Agustin Juan Coro Conde hayatını kaybetti." ifadeleri yer aldı.

Buna göre ülkede geçen hafta şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle ölen kişilerin sayısı 19'a yükseldi.

Bu arada, Şili Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü (INDH), ülkede protestoların şiddetlenmesinden bu yana 538 kişinin yaralandığını ve 2 bin 840 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Ayrıca, ülkenin 16 yerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

- Zam karşıtı başlayan ve şiddetli gösterilere dönüşen protestolar

Şili'de başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya geçen hafta belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.