HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şili'den yollanan kart 30 yıl sonra İngiltere'deki alıcısına ulaştı

Şili'den yollanan kart 30 yıl sonra İngiltere'deki alıcısına ulaştı

04.09.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kart, o dönem İngiliz donanmasında görev yapan Neil Crocker, kayınpederine yollamıştı. İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Portland'da yaşayan Crocker'ın kayınpederine yeni ulaştı.

Şili'den yollanan kart 30 yıl sonra İngiltere'deki alıcısına ulaştı

Neil Crocker, İngiliz Donanması'nda görev yaparken HMS Cumberland gemisiyle Falkland Adaları'ndan döndüğü sırada, 1991 yılında Şili'den ülkesine bir kart gönderdi.

Kart, Crocker'ın İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Portland'da yaşayan kayınpederinin posta kutusuna yeni ulaştı.

HMS Cumberland, Falkland Adaları'ndaki üç aylık bir görevden dönüyordu ve Şili'deki kıyı kenti Valparaiso'da beş gün demirlemişti.

Neil Crocker, kartı yolladığını "hayal meyal" hatırladığını ve "havanın ve kumsalın çok güzel olduğundan" bahsettiğini söyledi.

Crocker, "Eve birkaç kart yollamıştım ve bir daha aklıma bile gelmedi" dedi.

Neil Crocker kartı yeniden görünce şaşırdığını söyledi.

Kartta "Londra 1991" damgası bulunuyor, bu da aslında İngiltere'ye zamanında gönderildiğini gösteriyor.

Crocker, "30 yıl boyunca bir posta ayırma ofisinde bir köşede duyordu ve en nihayetinde adrese ulaştı. Gerçekten kayda değer bir hikaye" dedi.

Crocker kartı, o dönem kız arkadaşı olan eşinin anne ve babasına göndermişti

Kartta 22 pencelik pul bulunuyor ve üç adet de iğne deliği var. Yani kart bir yerlerdeki panoda asılı kalmış olabilir.

Crocker da "Kartın nerelere gittiğini hiç bilemeyeceğiz. Bu bir gizem" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunçEşine "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunç
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Kan donduran vahşet! Eşini üzüm bağına götürüp boğazını kestiKan donduran vahşet! Eşini üzüm bağına götürüp boğazını kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı!

Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı!

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Eşine "ilk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunç

Eşine "ilk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunç

Babası milyonluk boşanma davası açtı! İrem Derici suskunluğunu bozdu

Babası milyonluk boşanma davası açtı! İrem Derici suskunluğunu bozdu

Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"

Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.