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Şili'den yollanan kart 30 yıl sonra İngiltere'deki alıcısına ulaştı

18.10.2021 05:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kart, o dönem İngiliz donanmasında görev yapan Neil Crocker, kayınpederine yollamıştı. İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Portland'da yaşayan Crocker'ın kayınpederine yeni ulaştı.

Şili'den yollanan kart 30 yıl sonra İngiltere'deki alıcısına ulaştı

Neil Crocker, İngiliz Donanması'nda görev yaparken HMS Cumberland gemisiyle Falkland Adaları'ndan döndüğü sırada, 1991 yılında Şili'den ülkesine bir kart gönderdi.

Kart, Crocker'ın İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Portland'da yaşayan kayınpederinin posta kutusuna yeni ulaştı.

HMS Cumberland, Falkland Adaları'ndaki üç aylık bir görevden dönüyordu ve Şili'deki kıyı kenti Valparaiso'da beş gün demirlemişti.

Neil Crocker, kartı yolladığını "hayal meyal" hatırladığını ve "havanın ve kumsalın çok güzel olduğundan" bahsettiğini söyledi.

Crocker, "Eve birkaç kart yollamıştım ve bir daha aklıma bile gelmedi" dedi.

Neil Crocker kartı yeniden görünce şaşırdığını söyledi.

Kartta "Londra 1991" damgası bulunuyor, bu da aslında İngiltere'ye zamanında gönderildiğini gösteriyor.

Crocker, "30 yıl boyunca bir posta ayırma ofisinde bir köşede duyordu ve en nihayetinde adrese ulaştı. Gerçekten kayda değer bir hikaye" dedi.

Crocker kartı, o dönem kız arkadaşı olan eşinin anne ve babasına göndermişti

Kartta 22 pencelik pul bulunuyor ve üç adet de iğne deliği var. Yani kart bir yerlerdeki panoda asılı kalmış olabilir.

Crocker da "Kartın nerelere gittiğini hiç bilemeyeceğiz. Bu bir gizem" diye konuştu.

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