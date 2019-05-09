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Silifke Belediye Başkanı, Kız Kardeşini Vurduğu Suçlamasıyla Tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Mücahit Aktan, kız kardeşi Meryem Aktan'ı başından silahla vurarak, yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.

MERSİN'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Mücahit Aktan, kız kardeşi Meryem Aktan'ı başından silahla vurarak, yaraladığı iddiasıyla tutuklandı. Olay, gece yarısı Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’nde meydana geldi. 31 Mart seçimlerinde Silifke Belediye Başkanı seçilen Mücahit Aktan’ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından vurularak, yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Meryem Aktan’ı Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Aktan, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Meryem Aktan yaşam savaşı verirken, kız kardeşini silahla yaraladığı iddiasıyla Belediye Başkanı Mücahit Aktan gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Başkan Aktan, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mücahit Aktan, nöbetçi mahkemece 'silahla yaralama' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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