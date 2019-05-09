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Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:19 | Son Güncelleme

Mersin'de Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralandı, olayla ilgili adliyeye sevk edilen belediye başkanı tutuklandı.

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Mersin'de Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki evinde tabancayla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Aktan ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aktan, ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, olay sırasında evde olduğu belirtilen Belediye Başkanı Mücahit Aktan, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.

MÜCAHİT AKTAN TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit Aktan, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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