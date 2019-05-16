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Silifke Belediyesinde başkan vekilliği seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın tutuklanması nedeniyle yapılan seçimlerde MHP'li meclis üyesi Sadık Altınok başkan vekili seçildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın tutuklanması nedeniyle yapılan seçimlerde MHP'li meclis üyesi Sadık Altınok başkan vekili seçildi.

Silifke Belediye Meclisi, Aktan'ın tutuklanması nedeniyle başkan vekili seçimi yapmak üzere toplandı.

Meclis üyeleri arasında yapılan seçim sonucunda, tek aday olan MHP'li meclis üyesi Sadık Altınok üçüncü turda 31 oyun 21'ini alarak başkan vekili seçildi, 10 oy ise boş çıktı.

Seçimin ardından görevine başlayan Altınok, yaptığı açıklamada, içinde bulundukları zor ve sıkıntılı süreci hep birlikte aşacaklarını belirterek, "Umut ediyorum ki Belediye Başkanımız Mücahit Aktan kısa sürede aramıza geri dönecektir. Bu süreçte iktidarıyla, muhalefetiyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız." dedi.

Mersin'de, 9 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmış, olayla ilgili adliyeye sevk edilen belediye başkanı tutuklanmıştı.

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