Silifke seçim sonuçları 2019: Mersin ilinin Silifke ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Mersin ilinin Silifke ilçesinde seçim heyecanı vardı. Türkiye’nin diğer beldelerinde olduğu gibi burada da seçmenler bu en temel vatandaşlık haklarını kullanmak için sandığa gittiler. Son yılların en çekişmeli belediye seçimlerinden birine tanık olan Türkiye’de şimdi gözler seçim sonuçlarına çevrilmiş durumda. Merakla beklenen bu seçim sonuçları ile ilgili çok şey yazılacak, çizilecek ve konuşulacak. SİLİFKE SEÇİM SONUÇLARI Silifke ve Türkiye geneli il il, ilçe ilçe seçim sonuçlarına aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Mynet seçim sayfasından ulaşabilirsiniz. Seçim sonuçları haritası için tıklayınız! 2019 YEREL SEÇİM SÜRECİ 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerden 5 yıl sonra bu seçim Cumhurbaşkanlığı sistemindeki ilk yerel seçim olarak tarihe geçti. 2019 yerel seçimleri seçim sonrasında da sürpriz bir durum yaşanmadığı taktirde Türkiye daha önce olmadığı kadar uzun bir süreyi seçimsiz geçirecek. Her seçim gibi 2019 yerel seçimleri de pek çok tartışmaya sahne oldu. Özellikle büyük şehirlerde olmak üzere seçmenler partilerin kimi belediye başkan adayı olarak tanıtacağını merakla beklediler. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi pek çok büyük şehirde adayların açıklanma süreci yakından takip edildi.

İttifaklar Devri Cumhurbaşkanı seçimi ile seçim sistemine giren ittifaklar 2019 yerel seçim sürecine de damga vurdu. Hiç şüphesiz 2019 seçim sonuçları ittifakların etkisi olmadan konuşulamaz. 2019 yerel seçimlerinde iki ittifak kuruldu: Ak Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı ile CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet ittifakı. Bu ittifaklar doğrultusunda partiler aralarında anlaşarak bazı illerde aday çıkartmayıp ittifakın diğer partisinin adayını destekleme kararı aldılar. SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Seçim akşamı ve seçimin ertesi günü Türkiye genelinde il il hangi belediyeyi hangi partinin adayı kazanmış kamuoyunda belli oluyor ve adaylarda zaferlerini ilan ediyor. Ancak kesin sonuçların ilan edilmesi öyle hemen gerçekleşmiyor. YSK öncelikle oyların salt çoğunluğuna göre seçimden 1 hafta sonra resmi sonuçları ilan ediyor. Bunun üzerine itiraz süreci başlıyor. Partiler açıklanan resmi sonuçlara itirazlarını yapıyorlar. Akabinde YSK itirazları değerlendirerek uygun görürse seçim sonuçlarına dair gerekli güncellemeleri gerçekleştiriyor. Nihayetinde yaklaşık bir 3 haftalık süreç sonunda da kesin seçim sonuçları açıklanıyor.

SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI? Seçim sonrası vatandaşların ayrıca oy kullandıkları sandıktan kimin çıktığı, söz konusu sandıkta oy dağılımı nasıl oldu merak ediyorlar. Bunun için de seçin ertesi günü aynı adlı araçlardan faydalanılıyor. CHP son seçimlerde “Sandığım Kim Aracı?” paylaşıyor ve T.C. kimlik numarası girilerek sandık sorgulama yapılabilir ve direkt olarak sandık sonuçları öğrenilebiliyor. 31 MART 2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİKLERİ YSK’nın verilerine göre 2019 seçimlerinin kayıtlı seçmen sayısı 57 milyon 58 bin. Bu veriye göre 2014’teki son yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 4,5 milyon daha arttı. Bu seçmenlerin büyük çoğunluğu, %90’ı büyük şehirlerde bulunuyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ise seçmen sayısındaki artık 1. milyon 156 bin oldu. Bu kişiler ilk defa bu yıl oy kullanacaklar. Seçmenlerle ilgili istatistiklere göre 57 milyon seçmenin 28.9 milyonu yani %50,7’si kadın, 28.1 milyonu yani %49.3’ü ise erkek. Türkiye’nin dört bir yanında okullarda sandıklar kuruldu ki 2019 yerel seçimleri için sandık sayısı 194 bin 390 olarak açıklandı. Bu sandıkların yüzde 74’ü de nüfusu 750 ini aşan 30 büyükşehirde kayıtlı. Bu sandık sayılarına cezaevlerindeki sandıklar dahil değil.