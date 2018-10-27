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Silifke şehidini uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 18:08 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde operasyona çıktıktan sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle şehit olan Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ferruh Dikmen (26), Mersin'in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Silifke şehidini uğurladı

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde operasyona çıktıktan sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle şehit olan Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ferruh Dikmen (26), Mersin'in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Son 2 gündür bölgede etkili olan yoğun kar yağışından dolayı hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucu şehit olan Mersinli uzman çavuşlar Asım Türkel (23) ile Ferruh Dikmen'in cenazeleri Tunceli'deki askeri törenin ardından uçakla Adana'ya, oradan da kara yolu ile Mersin'e getirildi. Bekar olan Şehit Asım Türkel'in cenazesi, cenaze namazının ardından, Mersin Şehitliği'nde toprağa verildi.
Evli ve 1 çocuk babası Şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in cenazesi ise Silifke ilçesine getirildi. Şehit Ferruh Dikmen için Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Dibek Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine şehidin eşi Büşra Dikmen, 6 aylık oğlu Yağız Efe ile birlikte geldi. Cenaze törenine şehit annesi Durdane Dikmen ve babası Nihat Dikmen ile Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân ve ellerinde Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in cenazesi, Yeşilovacık Osmanlı Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

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Silifke şehidini uğurladıSilifke şehidini uğurladıSilifke şehidini uğurladıSilifke şehidini uğurladı

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