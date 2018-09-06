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Silifke'de çalılık yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 21:12 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde, çalılık alanda yangın çıktı.

Silifke'de çalılık yangını

SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde, çalılık alanda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları ise sürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde Becili mevkiindeki çalılık alanda çıktı. Çalılıktan alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Poyrazın etkisiyle hızla yayılan yangın, daha fazla büyümeden ekipler ve çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, iki dönümlük alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

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