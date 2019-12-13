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Silifke'de çiçek açan nergisler, gelir kapısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde, aralık ayında çiçeklenen nergisler, ocak sonuna kadar hasat edilip, sipariş üzerine Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde, aralık ayında çiçeklenen nergisler, ocak sonuna kadar hasat edilip, sipariş üzerine Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Nergisler, ilk hasat sonrası boğumu 10- 20 liradan satılıyor.

Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken, Silifke'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olmasıyla nergisler, çiçeklendi. Aralık ayında açan nergisler, ocak sonuna kadar hasat ediliyor. Her boğumda 50- 60 çiçeğin bulunduğu demetler, Türkiye'nin birçok iline kargoyla gönderiliyor. Atayurt Mahallesi'nde 30 dönümlük alanda dikim yapan, emekli Muhammet Çalışkan, çiçek açan nergislerin hasadını yaptı. Hobi olarak 25- 30 yıl önce baktığı nergislerin 10 yıldır ticaretini yaptığını anlatan Çalışkan, "Müşterilerimiz aralık ayı gelmeden arayıp, siparişler veriyor. Bu nedenle pazar sıkıntısı çekmiyoruz. Yılda 2 ay çalışıyorum, bunun kazancı da bana yetiyor. Türkiye'nin ilk nergisi burada yetişiyor. Çünkü Akdeniz kıyıları denize yakın olduğu için ılık geçiyor. Bu çiçek, bölgenin hem havasını hem toprağını seviyor. İlacı ve gübresi olmaması nedeniyle çok fazla masrafı bulunmuyor. Nergislerimizi soğanlarıyla çoğaltıyoruz. Soğanı yılda 2 ya da 3 kez veriyor; ama yetiştirildiği yeri sevmezse soğanı da olmaz, dalı da yürümez" dedi.

Nergislerin kokusuyla uykusundan uyandığını belirten Muhammet Çalışkan'ın eşi Nesrin Çalışkan ise tarlanın çamur oluşuna aldırmadan çalışmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Çalışkan, "Her işin kendine göre zorluğu vardır; ama biz nergis yetiştiriciliğini yapmaya başladığımızdan bu yana daha mutluyuz. Bunları toplamayı çok seviyorum. Kokusunu hiçbir parfüme değişmem. Bu, belki de başka işlerden kolay olması ve severek yaptığımız içindir. Hem maddi hem manevi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Muhammet Çalışkan, boğumu ilk hasatta 10- 20 liradan satılan nergislerin, daha sonra fiyatlarının değiştiğini kaydetti.

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