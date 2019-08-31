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Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde yeni çilek fidelerinin ekimine başlandı.

Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde yeni çilek fidelerinin ekimine başlandı. Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, ilçenin Türkiye'deki çilek üretiminin yüzde 40'ını, ihracatının da yüzde 60'ını karşıladığını söyledi.
Mersin'in Silifke ilçesinde yeni fidelerin toprakla buluşturulmaya başladığını belirten Doygun, "Bu yıl yaklaşık 20 bin dönüm arazide dikim yapılması bekleniyor. Ekonomiye çok büyük katma değeri var. Silifke çileği hem yurt içinde, hem yurt dışında bir marka. Geçen yıl Rusya'ya güzel ihracatımız oldu. Bunun yanında daha değişik pazarlara açıldık. Özellikle Ortadoğu bölgesinde Arap yarımadasında Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Katar gibi bölgelere de uçak kargoyla çilek ihracatımız başladı. Bunlar bizim için sevindirici" dedi.
Çilek tarlalarının yenilenmesinin ürün kalitesine ciddi oranda katkı sağladığını ifade eden Doygun, "İyi fide kullanımı ve tarlanın yenilenmesi sayesinde Silifke çileğinin iri, kaliteli ve yüksek verimli olması sağlanıyor. Üretimini yaptığımız çilekler tahlil edilerek kimyasal ilaç kalıntısı olup olmadığı araştırılıyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışında gönül rahatlığıyla satışa sunuyoruz" diye konuştu.
Doygun, yeni fide dikiminin Silifke'de etkili olan yüksek sıcaklıklara rağmen zahmetli bir çalışma sonucu gerçekleştirildiğini kaydederek, tarlanın hazırlanmasından, dikimine ve bakımına kadar geçen süreç sonunda yetiştirilen her bir çileğin yoğun emek ürünü olduğunu dile getirdi.
Doygun, dikim ile hasat arasındaki sürenin kısa olmasının çiftçilere avantaj sağladığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yetiştirdiğimiz çileklerin meyve iriliği sezon sonuna kadar aynı kalıyor. Yetişme süresinin kısa, hasat döneminin ise uzun olması büyük bir avantaj. Bu yılda 20 bin dönüm alandan 80 bin ton ürün hasat etmeyi hedefliyoruz. Fiyatın yeni sezonda da üreticiyi memnun edeceğini düşünüyoruz."

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Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyorSilifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyorSilifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor

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