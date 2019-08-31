Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde yeni çilek fidelerinin ekimine başlandı. Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, ilçenin Türkiye'deki çilek üretiminin yüzde 40'ını, ihracatının da yüzde 60'ını karşıladığını söyledi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yeni fidelerin toprakla buluşturulmaya başladığını belirten Doygun, "Bu yıl yaklaşık 20 bin dönüm arazide dikim yapılması bekleniyor. Ekonomiye çok büyük katma değeri var. Silifke çileği hem yurt içinde, hem yurt dışında bir marka. Geçen yıl Rusya'ya güzel ihracatımız oldu. Bunun yanında daha değişik pazarlara açıldık. Özellikle Ortadoğu bölgesinde Arap yarımadasında Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Katar gibi bölgelere de uçak kargoyla çilek ihracatımız başladı. Bunlar bizim için sevindirici" dedi.

Çilek tarlalarının yenilenmesinin ürün kalitesine ciddi oranda katkı sağladığını ifade eden Doygun, "İyi fide kullanımı ve tarlanın yenilenmesi sayesinde Silifke çileğinin iri, kaliteli ve yüksek verimli olması sağlanıyor. Üretimini yaptığımız çilekler tahlil edilerek kimyasal ilaç kalıntısı olup olmadığı araştırılıyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışında gönül rahatlığıyla satışa sunuyoruz" diye konuştu.