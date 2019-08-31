HABER

Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 23:11 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde yeni çilek fidelerinin ekimine başlandı.

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde yeni çilek fidelerinin ekimine başlandı. Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, ilçenin Türkiye'deki çilek üretiminin yüzde 40'ını, ihracatının da yüzde 60'ını karşıladığını söyledi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yeni fidelerin toprakla buluşturulmaya başladığını belirten Doygun, "Bu yıl yaklaşık 20 bin dönüm arazide dikim yapılması bekleniyor. Ekonomiye çok büyük katma değeri var. Silifke çileği hem yurt içinde, hem yurt dışında bir marka. Geçen yıl Rusya'ya güzel ihracatımız oldu. Bunun yanında daha değişik pazarlara açıldık. Özellikle Ortadoğu bölgesinde Arap yarımadasında Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Katar gibi bölgelere de uçak kargoyla çilek ihracatımız başladı. Bunlar bizim için sevindirici" dedi.

Çilek tarlalarının yenilenmesinin ürün kalitesine ciddi oranda katkı sağladığını ifade eden Doygun, "İyi fide kullanımı ve tarlanın yenilenmesi sayesinde Silifke çileğinin iri, kaliteli ve yüksek verimli olması sağlanıyor. Üretimini yaptığımız çilekler tahlil edilerek kimyasal ilaç kalıntısı olup olmadığı araştırılıyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışında gönül rahatlığıyla satışa sunuyoruz" diye konuştu.

Doygun, yeni fide dikiminin Silifke'de etkili olan yüksek sıcaklıklara rağmen zahmetli bir çalışma sonucu gerçekleştirildiğini kaydederek, tarlanın hazırlanmasından, dikimine ve bakımına kadar geçen süreç sonunda yetiştirilen her bir çileğin yoğun emek ürünü olduğunu dile getirdi.

Doygun, dikim ile hasat arasındaki sürenin kısa olmasının çiftçilere avantaj sağladığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yetiştirdiğimiz çileklerin meyve iriliği sezon sonuna kadar aynı kalıyor. Yetişme süresinin kısa, hasat döneminin ise uzun olması büyük bir avantaj. Bu yılda 20 bin dönüm alandan 80 bin ton ürün hasat etmeyi hedefliyoruz. Fiyatın yeni sezonda da üreticiyi memnun edeceğini düşünüyoruz."

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Hastaneden kaçırılırken vurulan cezaevi firarisi, başka hastaneye götürülünce yakalandıHastaneden kaçırılırken vurulan cezaevi firarisi, başka hastaneye götürülünce yakalandı
Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendiHavai fişeklerle ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Polisle çatışıp suçluyu hastaneden kaçırmak istediler

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Çorlu'daki cinayetlerin şüphelisi Yalova'da yakalandı

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan öldürüldü

Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.