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Silifke'de erik üreticisine ihracat morali

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:28 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde can eriği ihracatı üreticinin yüzünü güldürdü.

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde can eriği ihracatı üreticinin yüzünü güldürdü.

Sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan erikler büyüklüklerine göre eleklerden geçirildikten sonra kilosu 8 ila 14 liraya satılıyor. Özel paketlenen erikler iç piyasanın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Irak ve İran'a ihraç ediliyor. Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, 2019 sezonunu geride bırakmak üzere olduklarını belirterek, "Ağır kış şartlarından dolayı rekolte yüzde 50 düştü bu sene. Ancak ihracatın kuvvetiyle az olan malımız değerinde piyasaya girdi. Üreticilerimiz fiyatlardan da gayet memnun. Toplamamız sabahın erken saatlerinde başlayıp, eleklerde boylanıp, piyasaya sürülmekte. Elekler sayesinde boylarına göre standart fiyatlar oluştu. Bu yönden de hem alıcı hem satıcı memnun. Bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl oldu. Hepsine bol kazanç diliyorum" dedi.

Birlik Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş ise örtü altı ürünün mart ayı başlarında toplanmaya başlandığını, nisana doğru sona yaklaşıldığını belirterek, "8-9 bin dönüm arazi üzerinde ekili alanlarımız var. 8-9 bin ton yıllık verim elde ediyorduk ancak bu yılki hava şartlarından dolayı üretim yarı yarıya azaldı. Ancak Birliğimizin yaptığı çalışmalar sayesinde birkaç yıldır devam eden erik ihracatı bu yıl da üreticinin önünü açtı. İhracatın olmasıyla fiyatlar belirli bir standarda ulaştı" diye konuştu.

Mustafa Göktaş, erik üreticisinin teknolojiyi de tarıma dahil ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Boylama makineleri sayesinde boylarına göre fiyatları da standart haline getirdik. Şu anda yurt içinde olduğu gibi İran, Irak, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelere ihracatımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda olumsuz hava şartlarına yenik düşmezsek daha bereketli bir yıl olur. Bu yıl yine de ürün az ama ihracatın etkisiyle üreticimizin yüzü güldü. Bol değilse de bereketli bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. Bir de Tarım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Üretici ve tüketici hak ettiği ürünü istediği fiyata alabilecekse tarımsal üretici birlikleri kanununda ve yönetmeliğinde birtakım değişiklikler yapılması suretiyle üretici birliklerinin önü açılmalı, üretici birliği tam anlamıyla faaliyet gösterebilmeli, öz kaynak oluşturabilmeli. Bu sayede sorunun çözüleceğini umut ediyorum."

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