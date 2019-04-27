Silifke'de erik üreticisine ihracat morali

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde can eriği ihracatı üreticinin yüzünü güldürdü.

Sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan erikler büyüklüklerine göre eleklerden geçirildikten sonra kilosu 8 ila 14 liraya satılıyor. Özel paketlenen erikler iç piyasanın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Irak ve İran'a ihraç ediliyor. Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, 2019 sezonunu geride bırakmak üzere olduklarını belirterek, "Ağır kış şartlarından dolayı rekolte yüzde 50 düştü bu sene. Ancak ihracatın kuvvetiyle az olan malımız değerinde piyasaya girdi. Üreticilerimiz fiyatlardan da gayet memnun. Toplamamız sabahın erken saatlerinde başlayıp, eleklerde boylanıp, piyasaya sürülmekte. Elekler sayesinde boylarına göre standart fiyatlar oluştu. Bu yönden de hem alıcı hem satıcı memnun. Bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl oldu. Hepsine bol kazanç diliyorum" dedi.

Birlik Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş ise örtü altı ürünün mart ayı başlarında toplanmaya başlandığını, nisana doğru sona yaklaşıldığını belirterek, "8-9 bin dönüm arazi üzerinde ekili alanlarımız var. 8-9 bin ton yıllık verim elde ediyorduk ancak bu yılki hava şartlarından dolayı üretim yarı yarıya azaldı. Ancak Birliğimizin yaptığı çalışmalar sayesinde birkaç yıldır devam eden erik ihracatı bu yıl da üreticinin önünü açtı. İhracatın olmasıyla fiyatlar belirli bir standarda ulaştı" diye konuştu.