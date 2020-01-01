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  4. Silifke’de gökyüzünde görsel şölen

Silifke’de gökyüzünde görsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin)- MERSİN’in Silifke ilçesinde, akşam saatlerinde güneşin gökyüzündeki bulutların arkasına geçmesi ile oluşan turuncu hava ve ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin)- MERSİN’in Silifke ilçesinde, akşam saatlerinde güneşin gökyüzündeki bulutların arkasına geçmesi ile oluşan turuncu hava ve ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.
Geçen günlerde yaşanan yağışın ardından açan güneş ve gün içinde kendini hissettiren sıcak hava, vatandaşların yüzünü güldürdü. Güneşin gökyüzündeki bulutların arkasına geçmesi ile oluşan turuncu hava ve ortaya çıkan gökkuşağı, bölge halkına görsel bir şölen sundu.
Durumu görenler cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Kısa süreli görsel şölen, gökyüzündeki bulutların yer değiştirmesi ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

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