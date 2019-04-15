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Silifke’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında liman işçilerini taşıyan midibüs devrildi.

Silifke’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 11 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında liman işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Sedat Yılmaz’ın kullandığı 33 S 8250 plakalı midibüs yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan yatan midibüsteki yolcular yaralandı. Aracın devrilmesi ile birlikte içinde bulunan liman işçileri de yoldan geçenler ve vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Trafik ekipleri yolda kontrol sağlarken, yaralılar ambulanslarla ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Silifke’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 11 yaralı

Silifke’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 11 yaralı

Silifke’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 11 yaralı

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