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Silifke’de kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

05.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Silifke’de kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen iki ayrı kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen otomobili durdurdu.

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen iki ayrı kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, bin 36 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, sürücü H.Ö. gözaltına alındı.
Polisin Seka Limanı’nda düzenlediği operasyonda ise, 560 elektronik sigara, 375 puro, 149 paket sigara, çeşitli markalara ait 12 şişe içki ve 15 paket tütün ele geçirildi.
Şüpheli F.G. gözaltına alındı.

Silifke’de kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

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