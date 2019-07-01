Silifke’de orman yangını çıktı

Mersin’in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler hem havadan hem karadan yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar, durumu Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, anında yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.

Ekipler, 4 helikopter, 20 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale ediyor.



