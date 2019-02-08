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Silifke'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE genelinde süren soğuk ve yağışlı havaya karşın Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı.

Silifke'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- TÜRKİYE genelinde süren soğuk ve yağışlı havaya karşın Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı.
Silifke ilçesine bağlı Keben Mahallesi'nde örtü altında erik yetiştiriciliği yapan Murat Temur'un 4 dönümlük serasındaki ağaçlar çiçek açtı. Serada incelemelerde bulunan Silifke Erik Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş, Türkiye genelinde kar yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken Silifke'de eriklerin çiçek açmasıyla adeta bahar havasının yaşandığını belirterek, "Bölgemizin mikro klima özelliğinden dolayı meyvelerimizde erkencilik sağlıyoruz. Örtü altına almakla erkenciliği biraz daha öne çektik. Kısmet olursa Mart'ın 10'u gibi ürün elde etmeyi düşünüyoruz. Hava şartları bu yıl oldukça iyi geçti. İnşallah bundan sonra herhangi bir afet, dolu olmaz" dedi. Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen de Silifke’nin örtü altı üretiminde her zaman Türkiye’nin öncü bölgesi olduğunu söyledi.

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Silifke'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtıSilifke'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtıSilifke'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtıSilifke'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı

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