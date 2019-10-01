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Silifke’de Rus öğrencilere özel okul

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

MERSİN'de açılan Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke Şubesi törenle hizmete girdi.

SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'de açılan Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke Şubesi törenle hizmete girdi. Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki Rus çalışanların çocuklarına özel açılan eğitim kurumunda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitimler verecek.

Okulun açılış törenine Kaymakam Ersin Emiroğlu, Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetici Direktörü Aleksey Frolov, Korzern Tıtan- 2 Akkuyu İnşaat NGS Program Direktörü Roman Mustafin, Akkuyu Nükleer A. Ş. İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitriy Romanest, Rus veliler, öğrencileri, öğretmenler katıldı.

İki ülke marşlarının okunduğu törende Rus minik öğrenciler Matruşka dans yaparken, Türk öğrenciler de Silifke halk oyunu oynadı. Açılışta konuşan Kaymakam Emiroğlu, dünyada geleceğin çocuklar üzerinden kurulduğunu belirterek, "Akdeniz’in en güzel en temiz en nadide noktalarından biri olan Silifke’de sıcak denizlerin karşısında çocukların eğitiminin sağlanacağı özel bir okulun açılısında sizlerle bir arada olmak geleceğe daha umutlu bakmamıza vesile oluyor. Geleceğimiz bu çocuklar. Enerji üzerine temelleri atılan eğitim ve eğitimin bizlere sağlayacağı dostluk kardeşlik tüm dünyaya yayılsın diyorum dostluk kardeşliğimiz daim olsun hayırlı olsun diyorum" dedi.

Belediye Başkan Vekili Altunok, uzun süre iç içe dostça bir arada olacaklarını, bu nedenle mutlu olduklarını söyledi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetici Direktörü Aleksey Frolov da, Akkuyu Nükler Santrali’nde çalışan mühendis ve aileleri için oluşan ihtiyaçtan dolayı açılan bu okulun iki ülke için de hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti: "Burada merkezi Alanya’da bulunan Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke Şubesi olarak eğitim verecektir. Eğitim Rusça olarak verilecektir. İngilizce ve Türkçe zorunlu müfredat kapsamındadır. Bölgede konuşulan dil olarak Türkçe dersleri verilirken, İngilizce derinlemesine öğrenilecektir. Okulda anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise olarak eğitim vereceğiz. Şuan için okumuzda 54 öğrenci bulunmakta, yılbaşı itibariyle bu sayı 150‘ye ulaşacaktır. Kapasitemiz 350-400 olduğu için gelecek yıl bu sayıya ulaşacağımızı inanıyorum. Çünkü gelen proje mühendislerimiz her geçen gün artmaktadır. Okulumuzun açılışı için emek veren destek veren herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum."

Çalınan açılış zili ve kurdela kesiminden sonra dilek balonları havaya bırakıldı. Okulun anahtarı ise okulun Türk müdürüne teslim edildi. Ardından okul gezilip ikramlarda bulunuldu.

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