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Silifke’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

07.01.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Silifke’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mersin’in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabasakallı, Atakent ve Sökün mahallerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların olduğunu tespit etti.

Mersin’in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabasakallı, Atakent ve Sökün mahallerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen 7 kişiyi takibe alan ekipler, eş zamanlı yaptığı operasyonla şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramada, 30 gram bonzai, 50 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 10 adet soboxone hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanımı için düzenek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı.

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