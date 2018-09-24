'Silikon cinayeti' davasının sanıklarına 25'er yıl hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 2 katlı iş yerinin camlarına silikon uygulayan Alaaddin Paçal'ın (39), iddiaya göre, alt kattaki berberden çıkan İhsan Yüzer'in (33) başına damlattığı gerekçesiyle onun arkadaşı Fırat Kara (23) tarafından bıçakla öldürülmesiyle ilgili İhsan Yüzer ve Fırat Kara'nın yargılanmasında sona gelindi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkları 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 28 Eylül 2017 tarihinde, merkez Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi TOKİ Konutları'nın içindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Züccaciyeci Alaaddin Paçal, 2 katlı iş yerinin üst katındaki camlara uyguladığı silikon, iddiaya göre, alt kattaki berberden tıraş olup, çıkan çıkan İhsan Yüzer'in başına damladı. Sinirlenen Yüzer, tepki göstererek, Paçal ile tartışmaya başladı. Paçal'ın özür dilemesine aldırış etmeyen Yüzer ve yanında bulunan arkadaşı Fırat Kara'nın, Paçal'a küfrettiği öne sürüldü. Bunun üzerine iş yerindeki bıçağı alarak, aşağı inen Paçal, ikili ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçağı alan Fırat Kara, kaçmaya çalışan Paçal'ın peşine düştü. Kara, iş yerine sığınan Paçal'ı yakalayarak, vücudunun 4 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

OTOSTOP YAPARAK KAÇTI

Kavgaya karışan İhsan Yüzer, ağır yaralanan Alaaddin Paçal'ı çevre esnafından biriyle birlikte otomobile bindirip, hastaneye götürürken, birkaç kilometre sonra karşıdan gelen ambulanstaki sağlık ekibine teslim etti. Yüzer, otostop yaparak, durdurduğu araca binip, olay yerinden kaçtı. Ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Paçal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TERMİNALDE YAKALANDI

Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki esnafın bilgisine başvurdu. Şüphelilerin gidebileceği adreslerle ilgili çalışma yapan ekipler, Fırat Kara'yı evinin yakınında, İhsan Yüzer'i ise Karatay Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25'ER YIL HAPİS

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar İhsar Yüzer ve Fırat Kara'nın yargılamasında sona gelindi. Son duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, son savunmalarının ardından kararını açıkladı. Heyet, sanıklar Fırat Kara ve İhsar Yüzer'i 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

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