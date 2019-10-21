Silikon meme protezi meme kanseri riskini arttırmıyor

Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. Koray Coşkunfırat, "Silikon meme protezli bir memede kanser gelişmesi riski artmaz, normal meme dokusu ile aynıdır" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. Koray Coşkunfırat "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle meme protezi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Kadının beden görünümünde fiziğini tamamlayan meme yapısının omuz genişliği, göğüs çevresi, bel ve kalça çevresi ölçümlerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Coşkunfırat, "Meme hacminin küçük olması, yapısal olarak değişik nedenlerle biri diğerinden daha küçük ve asimetrik görünümdeki meme yapısı silikon meme protezleri ile estetik bir hale getirilebiliyor. Silikon uygulamalar emzirmeye engel teşkil etmediği gibi kanser gibi hastalıklar için de zemin oluşturmuyor. Meme protezleri, meme şeklinde hazırlanmış balona benzer yapılardır. Yuvarlak ve anatomik denilen damla şeklinde olanları mevcuttur. Kadının memesindeki duruma uygun olarak bunlardan biri seçilir. Balon kısmı silikondan yapılmıştır, protezin yüzeyi pürtüklü ya da düz olarak üretilmiştir. Balonun içini dolduran maddeler farkı olabilir; günümüzde en sık tercih edilen içi silikon jel ile dolu olan meme protezleridir. Bunlar değişik boyut ve hacimde üretilmekte ve hastaya uygun olan protez ölçüsü doktor ile detaylı fikir alışverişinden sonra belirlenmektedir. Ayrıca ameliyat sırasında deneme protezleri uygulanarak ideal ölçü bulunabilir ve bu boyut tespitine göre orijinal protez konulabilir" diye konuştu.

"Emzirmeye engel değil"

Silikon ameliyatı olan hastaların emzirmesine engel olmadığını dile getiren Prof. Dr. Coşkunfırat, "Meme kanseri dahil herhangi bir hastalık gelişmesi riski silikon olmayan kişilere göre artış göstermez. Meme büyütme ameliyatında, memenin büyütülmesi vücut için yabancı bir madde ile sağlanabildiğinden, proteze ait sorunlar olabilir. Protez çevresinde kapsül adı verilen bir zarın gelişmesine bağlı sertleşme ve daralmalar olabilir. İnce zar herhangi bir probleme yol açmaz, orta kalınlıkta bir zar oluşması halinde memede hafif bir sertlik ve meme tabanında belirginlik fark edilebilir. Silikon uygulanan memede daha sonra yapılacak mamografi ve cerrahi muayene problem oluşturmaz, protez mamografide bir boşluk olarak görülür. Silikon meme protezli bir memede kanser gelişmesi riski artmaz, normal meme dokusu ile aynıdır. Meme kanseri geliştiği takdirde protezli memede de meme kanserine yönelik ameliyat ve diğer tedavi şekilleri standartlar doğrultusunda uygulanır. Meme büyütme ameliyatına karar vermeden önce, rahatsız eden durum ve ameliyattan beklenti doktora açıkça söylenmeli, seçilecek protez, protezin hangi kesiden uygulanacağı, anestezi tipi, ameliyatın erken ve geç sonuçları detaylıca görüşülmelidir" diye belirtti.