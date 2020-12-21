Silikon Vadisi-Washington İlişkileri Nasıl Olacak?

Aralarında antitröst, çevrimiçi konuşma ve dijital gizlilik sorunlarının da olduğu birçok alanda baskılarla karşı karşıya olan Silikon Vadisi, seçilmiş Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta göreve başlayacak yeni yönetimine hazırlanıyor.

Başkan Barack Obama 2009'da göreve geldiğinde, Washington’la Silikon Vadisi arasında yakın bir ilişki gelişti. Aradan geçen 12 yılın ardından bu kez 20 Ocak'ta, Obama'nın başkan yardımcısı Joe Biden, bir sonraki ABD başkanı olmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez ilişkilerin daha farklı olması bekleniyor.

Georgetown Üniversitesi'nden Gigi Sohn, "Obama yönetiminin bir üyesi olarak şunu söyleyebilirim ki Silikon Vadisi’nin oldukça zayıf bir noktası vardı, belki de cehaletten bile öteydi. Bunu daha fazla göreceğinizi sanmıyorum. Bence bu yönetimde herkesin gözü tamamen açık," şeklinde konuşyor.

Peki ne değişti? Teknoloji gelişti. Silikon Vadisi, ticareti, sanal konuşmaları, çalışma ortamlarını şekillendirerek, küresel ekonominin merkezi haline geldi.

Son yıllarda, seçimle işbaşına gelen yetkililer de hak savunucuları da, rekabet ve dijital gizlilik gibi konularda "Büyük Teknoloji" olarak adlandırılan bu durumdan şikayet ediyor.