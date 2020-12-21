Silikon Vadisi-Washington İlişkileri Nasıl Olacak?

Aralarında antitröst, çevrimiçi konuşma ve dijital gizlilik sorunlarının da olduğu birçok alanda baskılarla karşı karşıya olan Silikon Vadisi, seçilmiş Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta göreve başlayacak yeni yönetimine hazırlanıyor.
Başkan Barack Obama 2009'da göreve geldiğinde, Washington’la Silikon Vadisi arasında yakın bir ilişki gelişti. Aradan geçen 12 yılın ardından bu kez 20 Ocak'ta, Obama'nın başkan yardımcısı Joe Biden, bir sonraki ABD başkanı olmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez ilişkilerin daha farklı olması bekleniyor.
Georgetown Üniversitesi'nden Gigi Sohn, "Obama yönetiminin bir üyesi olarak şunu söyleyebilirim ki Silikon Vadisi’nin oldukça zayıf bir noktası vardı, belki de cehaletten bile öteydi. Bunu daha fazla göreceğinizi sanmıyorum. Bence bu yönetimde herkesin gözü tamamen açık," şeklinde konuşyor.
Peki ne değişti? Teknoloji gelişti. Silikon Vadisi, ticareti, sanal konuşmaları, çalışma ortamlarını şekillendirerek, küresel ekonominin merkezi haline geldi.
Son yıllarda, seçimle işbaşına gelen yetkililer de hak savunucuları da, rekabet ve dijital gizlilik gibi konularda "Büyük Teknoloji" olarak adlandırılan bu durumdan şikayet ediyor.
Başkanlık kampanyası sırasında Biden'ın ekibi de Facebook'u platformda yer alan yanlış bilgiler nedeniyle eleştirdi. Ve Biden daha adayken, daha fazla kişi için, daha adil işleyen bir ekonomi yaratmaktan söz ediyordu. Bu da, seçilmiş Başkan’ın teknolojinin gücüyle yakından ilgileneceğini gösteren bir işaret sayılıyor.
Biden, Trump yönetiminin, eyaletlerin ve Kongre liderlerinin yaptığı gibi, rekabet karşıtı davranış iddiaları nedeniyle teknoloji şirketlerini dikkatle incelemeye devam edebilir.
Public Knowledge Rekabet Politikaları Direktörü Charlotte Slaiman, “Özellikle rekabette büyük teknoloji şirketlerinin nüfuzundan kaygılıyız. Biden yönetiminde bu konulara daha dikkat edileceğini umuyorum,” diyor.
Teknoloji firmalarına göre, sektör her türlü incelemeye hazır.
TechNet Başkanı Linda Moore, "Bu teknoloji şirketleri, müşterilerine istediklerini verdikleri için çok büyüdüler. Ben de Amerika’daki bir çok kişi gibi, bu konuyu çok önemsiyorum. Bu şirketlerin bu tür bir tahkikata hazır olduğunu düşünüyorum ve eminim buna açık olacak ve işleyişle ilgili uygulamalarını gözden geçirecekler," şeklinde konuşuyor.
Biden yönetiminin gelmesiyle, Silikon Vadisi'nin de bazı talepleri olacak: bunlardan ikisi, ulusal gizlilik yasası ve göçmenlik koşullarındaki değişiklikler.
Teknoloji eleştirmenleri ve teknolojinin kendisi, özellikle Amerika'nın kırsal bölgelerinde daha fazla kişiyi sanal ortama çekmek istiyor. Seçilmiş Başkan’ın federal geniş bant internet harcamalarında büyük bir artış için Demokrat milletvekilleriyle birlikte çalıştığı bildiriliyor.
Gigi Sohn, "Amerika'nın kırsal kesimlerinde, bağlanabileceğiniz bir internet ağı bile yok. Bağlanmak için paranız olsa bile bir ağ yok, ama açıkçası bundan çok daha büyük sorun var ki , o da insanların çok pahalı olduğu için bunu karşılayamamaları," diyor.
Yeni yönetim siyaset sahnesindeki yerini alırken, tüm gözler Silikon Vadisi ile Washington arasındaki ilişkinin nasıl geliştiğine odaklanacak.