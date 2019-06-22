Silikon Vadisi'nin Genç Yetenekleri

Teknolojinin merkezi olarak kabul edilen Silikon Vadisi, bir çok Türk gencine evsahipliği yapıyor. Dünyadaki mühendislerin bir çoğu için kariyer hedeflerinin öncelikli adresi olan bölgedeki Türkler, Google’dan Apple’a, Facebook’tan Twitter’a yeni nesil şirketlerde görev yapıyor. Selim Önal ve Serdar Önal da bu genç mühendislerden yalnızca ikisi. 2008 yılında Amerika’ya gelen Selim Önal, bir süre Oracle’da bilgisayar yazılımı mühendisi olarak çalıştıktan sonra, 4.5 yıl Google’da, 1.5 yılsa Palantino’da çalışmış. Son bir yıldırsa daha küçük bir firmada çalışıyor. 2012’de yüksek lisans yapmak için Amerika’ya gelen Serdar Önal da yaklaşık 1.5 senedir de Facebook’ta çalışıyor. Akademik eğitim olarak Türkiye’deki üniversitelerde alınan Amerika’daki eğitimden kalite olarak farkı olmadığını söyleyen Selim Önal, aldıkları eğitimin akademik seviye olarak yeterli olduğunu düşünüyor. Serdar Önal da akademik olarak hiç bir zorluk yaşamadığını ancak başka bir ülkede yaşamanın sosyal dezavantajları olduğu görüşünde.

İlk iki sene hergün Türkiye’ye dönme arzusuyla uyandığını dile getiren Selim Önal, “23 yıl sonra buraya gelince 5 bin mil ötede yaşamak ve adapte olmak bana çok zor gelmişti ilk yıllar. Sosyal zorluğu ya da özlem duygusu çok yoğundu ilk yıllar. Onun haricinde akademik olarak Türkiye’deki üniversiteler iyi dedik ama ben Türkiye’de okurken, Silikon Vadisi’nde iş, Google’da çalışmak, Oracle’da çalışmak gibi vizyonum yoktu. Buradaki öğrenciler o açıdan çok avantajlı. O vizyonun içine doğmuyorlar ama akademik eğitimlerini o vizyonun içinde alıyorlar. O bilinçle çok daha erken yaşta karşılaşıyorlar. Ona adapte olmak o düşünce yapısına alışmak benim için zor oldu” diye konuştu. Türk gençlerinin onların yaşadıkları zorlukları yaşamaması için harekete geçen Selim Önal, Kesişen Yollar Derneği’ni nasıl kurduğunu şöyle anlattı: “Ben Türkiye’deyken, lisedeyken, gönüllü projeler yapmaya başlamıştım. Kadıköy’de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde gönüllü eğitmenlik yapıyordum. Amerika’ya gelince burada devam ettim. Hep bir dernek kurma isteğim vardı. Sosyal sorumlulukla ilgili bir şey yapmak hevesim, hayalim vardı. Google’dayken eğer ülkenize gidip şirketi tanıtıcı bir etkinlik yaparsanız masraflarınızı Google karşılıyordu. Bundan faydalanarak Türkiye’de üniversite etkinlikleri yaptım. Kendi üniversitemden başladım, Sabancı’dan ODTÜ, Koç, Boğaziçi, Bilkent, Antalya Üniversitesi, 6-7 üniversiteyi ziyaret ettim. Üniversite ziyaretimlerinde farkettim ki; bu bana has bir şey değil. Bir kısmının hayalleri var buralarda çalışmak için ama nasıl gerçekleştireceklerini bilmiyorlar. Genel olarak Türkiye’deki gençlerin kariyer planlamalarına yardım etmek için bir dernek kurduk.”