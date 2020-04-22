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Silikonları sayesinde ölümden döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 09:15 | Son Güncelleme

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan bir kadın göğüs silikonları sayesinde ölümden döndü.

Silikonları sayesinde ölümden döndü

Doktorlar, kadının göğsüne isabet eden bir merminin, silikon sayesinde yönünü değiştirdiğini ve böylelikle hayati tehlikeye neden olmadığını düşünüyor.

SAGE Journals dergisinde 15 Nisan'da yayımlanan makaleye göre 2018 yılında 30'lu yaşlarında bir kadın Toronto'da sokakta yürürken birden göğsünde sıcaklık ve ağrı hissetti. Ardından mermi yarasını fark eden kadın hastanenin acil servisine başvurdu.

Kadının göğsüne yapılan tomografide sol taraftan giren ve sağ tarafa geçtikten sonra oradaki silikonda asılı kalan bir mermi tespit edildi. Olay hakkında soruşturma yapan polis, mermiyi ateşleyen silah ve kişiyi tespit edemedi.

Doktorlar raporda, silikon üzerindeki izleri inceleyerek silikonun büyük bir ihtimalle kadının hayatını kurtardığı sonucuna vardı. Rapora göre vücuda sol taraftan vücuda giren mermi, kalbe doğru ilerleyebilecekken silikon sayesinde yön değiştirdi.

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Daha önce de benzer vakaların yaşandığına dikkat çeken doktorlar, yine de silikon sayesinde yön değiştiren merminin görüldüğü ilk vakayı raporladıklarını öne sürdü.

İmplantlarını alınan kadının sadece bir kaburgasında çatlak olduğu, onun haricinde durumunun iyi olduğu kaydedildi. Doktorlar, kadına yeni bir estetik ameliyatı yapmadan önce 6 ay beklemesini tavsiye etti.

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silikon ölüm toronto Kanada

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