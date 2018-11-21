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Silikozis hastalarına moral yemeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 21:41 | Son Güncelleme

 BİNGÖL'ün Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, ilçede bulunan 150 silikozis hastasına moral yemeği verdi.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, ilçede bulunan 150 silikozis hastasına moral yemeği verdi.

İstanbul'da, 1990- 2000’li yılları arasında merdiven altı diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra Silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilere kaymakamlık tarafından moral yemeği verildi. Bu hastalıktan 19 kişinin yaşamını yitirdiği ilçe ve köylerinde yaşayan 150 Silikozis hastası, öğretmen evindeki yemekte buluştu. Moral yemeğine Kaymakam Levent Yetgin, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Özgür Değirmenci ve toplum gönüllüsü Semiramis Karaaslan katıldı.

Yemekte hastaların sorunlarını dinleyen Kaymakam Yetgin, "Şimdiye kadar iş yoğunluğundan dolayı sizlerle ilgilenemedik. İnşallah bundan sonra sizlerle sık sık bir araya geleceğiz. Daha önce kaymakamlığımıza yardım talebinde bulunan birçok arkadaşımıza gereken yardımları yaptık. Bundan sonraki süreçte hane ziyaretlerini de gerçekleştirerek sorunlarınızı yakından takip edeceğiz. Kaymakamlık olarak hastalarımızın kontrollerini düzenli yapmaları için araç kiralayarak çevre illerdeki hastanelere götürüyoruz" dedi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ise silikozis hastalarının sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ifade ederek, "İlçede bulunan hastalarla birlikte hareket ederek, sorunların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Toplum gönüllüsü Semiramis Karaaslan ise şimdiye kadar yapılan destek ve yardımlardan ötürü Kaymakam Levent Yetgin'e teşekkür etti.

Yemek sonrası Kaymakam Levent Yetgin, silikozis hastalarıyla hatıra fotoğrafı çekindi.

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