Silikozis, ilçede 17 can aldı; 'Bana sıra gelmesinden korkuyorum' diyen hasta da öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Bingöl'ün Karlıova ilçesi Taşlıçay köyünde, 13 yıldır silikozisle mücadele eden, 2014'ten beri solunum cihazına bağlı olarak yatalak yaşayan ve bu sabah tedavi gördüğü Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Ramazan Aydar'ın (38) cenazesi, memleketine getirildi. Aydar'ın cenazesi, öğle vakti, Taşlıçay köyündeki camide kılınan namazın ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.
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