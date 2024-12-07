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'Şilili Escobar'dan Beşiktaş'ta milyonluk soygun! İş insanının evine tırmanarak girmişti, yakalandı

07.12.2024 13:42
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Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork'un (63) evine demir parmaklıklara tırmanarak giren bir şüpheli, camı kırarak girdiği dairenin kasasındaki toplam değeri 3 buçuk milyon lira olan mücevher, ziynet eşyası ve dövizleri çaldı. Güvenlik kameralarından adım adım takip edilen şüpheli Franco Antonio Escobar, Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalandı. Şili uyruklu olduğu öğrenilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Şilili Escobar'dan Beşiktaş'ta milyonluk soygun! İş insanının evine tırmanarak girmişti, yakalandı

Beşiktaş'daki hırsızlık 13 Kasım günü saat 20.30 sıralarında Kuruçeşme'de meydana geldi. İstanbul'da yaşayan İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork, ailesiyle birlikte dışarı çıktı. Bu sırada evi izleyen bir şüpheli, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı.

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CAMI KIRARAK GİRDİ

Camı kırarak içeri giren şüpheli, bu sırada elini yaraladı. Evin içerisindeki kasayı bulan şüpheli, buradaki 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

54 KAMERADAN 32 SAAT GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin İETT otobüsüne bindiğini tespit etti.

Toplam 54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü mercek altına alana ekipler, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kalan Şili uyruklu Franco Antonio Escobar S.J.(28) olduğunu tespit etti.

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Belirlenen otele giden ekipler, Şili uyruklu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada, İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları, büyük tornavida, 2 çift inşaat eldiveni, akbil ve sırt çantası ele geçirildi.

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Ele geçirilen eşyalar, İsviçreli iş insanı Kevork'a teslim edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Şili uyruklu şüpheli Franco Antonio Escobar S.J., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hırsız beşiktaş
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