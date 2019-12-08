Şilili kadınların danslı protestosu İstanbul'a taşındı

İSTANBUL (AA) - Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto için başlattığı danslı protestoya, Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar da destek verdi.

Kadın Meclisleri'nin çağrısıyla İskele Meydanı'nda buluşan kadınlar, gözlerine siyah bant çekip, protesto için yazılan sözlerin İspanyolca ve Türkçesini söyleyerek dans etti.

Dans sırasında okunan bazı sözlerin suç teşkil ettiğini söyleyen polis, katılımcılara dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıyı dikkate almayarak dansı sürdüren kadınlarla polis arasında arbede yaşandı.

Kadınlar, meydandan Kadıköy çarşı içine doğru yürüyüşe geçti. Bu yaptıkları eylemin izinsiz olduğunu belirten polis, kadınlardan dağılmaları istedi.

Kadınların eyleme devam etmesi üzerine yaşanan arbedede bazı kişiler gözaltına alındı.

Şilili feminist grup Las Tesis'in kadın cinayetleri, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto için 25 Kasım'da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği danslı protesto, çeşitli Avrupa ülkelerine yayılmıştı.

