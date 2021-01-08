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Şilili turist Antalya’da kaldığı evde ölü bulundu

08.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesine tatile gelen Şili uyruklu turist, kaldığı evde atkıyla kapı korula asılı halde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Sarıağaç Mahallesi Turgut Özal Caddesi Kötü Kent Sitesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine tatile gelen Şili uyruklu turist, kaldığı evde atkıyla kapı korula asılı halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Sarıağaç Mahallesi Turgut Özal Caddesi Kötü Kent Sitesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İnternet ortamında tanıştığı bir arkadaşı vasıtasıyla yaklaşık bir ay önce Gazipaşa’ya gelen Bastian İgnacio’dan (30) birkaç gündür haber alamayan ailesi, durumu arkadaşına bildirdi. Arkadaşı Bastian’ın evine gitti ancak kapıyı açan olmayınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma, kapıyı kırarak içeri girdiğinde Bastian’ın cansız bedenine rastladı.
Yapılan incelemede Bastian’ın kendisini atkı ile kapıya astığı tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bastian’ın cesedi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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