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Silinen görüntüler ortaya çıktı! Narin'in cansız bedeninin bulunmasından bir gün öncesi: 'Sana sorarlarsa görmedim diyeceksin'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.11.2024 16:37
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Narin Güran cinayetine ilişkin ikinci duruşma 26 Aralık'ta görülecek. Duruşma öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Güran ailesinin evinin kayıtlarının cinayetten sonra silindiği ortaya çıkmıştı. Silinen o görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde küçük bir çocuğun sorgulandığı görülürken "Sana sorarlarsa görmedim diyeceksin" şeklinde uyarıldığı yer aldı.

Silinen görüntüler ortaya çıktı! Narin'in cansız bedeninin bulunmasından bir gün öncesi: 'Sana sorarlarsa görmedim diyeceksin'

Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin'in'den günlerdir haber alınamamıştı. Aramalar sonucunda Narin'in cansız bedeni derede çuval içerisinde bulunmuştu. Olayda anne, amca, ağabey dahil çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Narin'in ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Narin'in cansız bedenini dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran ile anne ve ağabeyin açıklamaları dikkat çekmişti.

SİLİNEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşma öncesinde önemli görüntüler ortaya çıktı. Güran ailesinin evinin kayıtlarının cinayetten sonra silindiği ortaya çıkmıştı. Silinen o görüntülere Sözcü TV ulaştı.

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Görüntüler, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gece öncesine ait. 7 Eylül gecesi Güranlarda aile meclisi kurulmuş ve oradaki konuşmalar belirlendi.

"GÖRÜNTÜLER KURTARILDI"

Görüntülere ulaşan Sözcü muhabiri Özgür Cebe, "Aile, Narin'in kaybolmasının ardından aile kendi evine güvenlik kamera sistemi kurmuştu. Cesedin bulunmasından sonra apar topar bu görüntüleri silmişlerdi. Bu cihazlara jandarma el koymuştu. TÜBİTAK'a gönderilmişti. Bu görüntüler kurtarıldı." dedi.

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"SANA SORARLARSA GÖRMEDİM DİYECEKSİN"

Görüntüde yer alan detaylar:

-Görüntüler dava dosyasına eklendi. 7 Eylül tarihli görüntüler. Amcanın tutuklanmasından 5 gün, Narin bulunmadan bir gün öncesine ait.

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-Görüntü bir aile meclisi toplantısı. Tutuklu amca Erhan Güran'a ait evin bahçesinde. Görüntülerde baba Arif Güran, Enes'in abisi Baran Güran, Erhan Güran var. Ailedeki büyük olarak sözü geçen Ali Rıza Güran var.

-Konuşmalarda küçük çocuk sorgulanıyor. 15 yaşlarında bir çocuk. Çocuk baskı altına alınmış. Çocuk itekleniyor.

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-Deşifre edilen sözler var. Çocuğa, "Enes o gün ne yapıyordu, sen ne gördün, baştan sona anlat' deniyor. Sana sorarlarsa görmedim diyeceksin" ifadelerini kullanıyorlar. Çocuğun korktuğu görülüyor.

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Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran
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Narin Güran
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